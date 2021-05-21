Diyarbakır’da 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na maket uçaklarla saldırı girişimine 1 gözaltı

Olay, 19 Mayıs gecesi saat 00.30’da Diyarbakır’daki 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda meydana geldi.
Gece saatlerinde kent genelinde duyulan patlama sesinin ardından yapılan incelemede 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na 2 maket uçakla saldırı girişimi olduğu belirlendi.
Can kaybı ve yaralının olmadığı saldırı girişiminin ardından güvenlik güçlerince başlatılan operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı.
ŞÜPHELİNİN TERÖR PROPAGANDASI YAPTIĞI BELİRLENDİ
Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’na maket uçaklı saldırı girişimiyle ilgili gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında yaptıkları araştırmada şüphelinin saldırı girişiminin ardından sosyal medyada terör propagandası yaptığını belirledi. DHA