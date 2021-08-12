Diyarbakır’da hayvan otlatma kavgası: 2 ölü

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde iki aile arasında iddiaya göre hayvan otlatma yeri meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi öldü.

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Olay, Diyarbakır Dicle ilçesine bağlı kırsal Gündoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında hayvan otlatma yeri yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada taraflar birbirlerine bıçak ve silahla saldırınken, kavga sırasında Erdal Kaçar (46) vücuduna isabet eden kurşunlarla, Cuma Umay (44) ise bıçakla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine helikopter ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan ağı yaralı Kaçar ile Umay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Olay sonrası mahallede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (İHA)

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