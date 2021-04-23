Doğa gezisinde kayalıklardan düştü

Olay bu akşam saatlerinde Marmaris Sugözü Pınarı (Yavuzgölü) mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayseri'den arkadaşlarının yanına tatil amaçlı gelen Derya İlhan kısıtlama sebebi ile daha sakin bir etkinlik yapmak amacı ile doğa yürüyüşüne çıktı. Kadın dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Talihsiz kadının arkadaşları 112 acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İlkyardım ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede kazazede kadının sol bilek kısmının kırıldığı, sağ bileğinin ise incindiği belirlendi. Ekipler ilk müdahalesini yaptıkları ayak bileği kırık kadını sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşıyarak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Talihsiz kadın ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlaması kanuna uymadıkları için ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından para cezası kesildi. (İHA)