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Doğum sırasında ölen bebeğinin mezarı başında ölü bulundu

İzmit'te üç gündür kayıp olan Muammer M., altı ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden oğlunun mezarı başında ölü bulundu. Başından tabancayla vurulan 36 yaşındaki adamın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Güncellenme: 15:22, 16/04/2021
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İzmit’te üç gündür oğlu Muammer M.den haber alamayan Erkan M., altı ay önce doğum sırasında hayatını kaybeden torununa dua etmek için bu sabah Bağçeşme Mezarlığna gitti. Erkan M., oğlu Muammer’i yerde yatarken hareketsiz buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Gelen sağlık ekibi, başından tabancayla vurulan Muammer M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Muammer M.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Soruşturma başlatan polis ekipleri, psikolojik sıkıntıları olduğu ifade edin Muammer M.’nin intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. (DHA)

Haber intihar Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:15:04,