Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Doktora silahlı saldırı

Gaziantep’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden ve ameliyata alınan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncellenme: 14:14, 28/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Doktora silahlı saldırı

Olay Şahinbey İlçesine bağlı Yeditepe Mahallesinde meydana ageldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı hastaneye gitmek için sabah evinden çıkan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Halil Korkmaz, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı doktoru yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı.

3 KURUŞ

Saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu ve ayağına isabet 3 kurşunun ameliyat ile çıkartıldığı öğrenilirken polis, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalamak için çalışma başlattı. (İHA)

İlginizi ÇekebilirKomşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmişKomşusunu öldüren öğretmen: Ayağına ateş ettim, kafasına gelmiş
ameliyat Çocuk doktor Gaziantep Kayseri Polis Sağlık saldırı silahlı saldırı