Dolu nedeniyle kara yolu buz pistine döndü, 7 araç çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde Çorum-Samsun kara yolu Hasar Zahir mevkisinde meydana geldi. Şiddetli dolu nedeniyle buz pistine dönen kara yolunda seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı.

Kayganlaşan yolda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 kişinin hafif yaralandığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Kaza yapan araçlar çekicilerin yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

“BU KADAR ŞİDDETLİSİ OLMAMIŞTI”

Ambulansta tedavi olduğu sırada yaşanan kazayı anlatan sürücü, dolu nedeniyle araçların kaydığını ve peş peşe kazaların olduğunu söyledi.

Bir başka sürücü ise eline aldığı doluyu göstererek, daha önce böyle dolu yağışı görmediğini ifade etti. DHA