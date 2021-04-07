Döner bıçağıyla saldırdı, dört kurşunla vuruldu

Olay, Kağıthane’ye bağlı Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Karadeniz, cadde üzerinde arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı. Genç bir süre sonra önceden husumetli olduğu Adil T. ile caddede karşılaştı.

İkili arasındaki sözlü tartışma sonrası Karadeniz, eline aldığı döner bıçağıyla tehditler savurmaya başladı. Kavganın büyüğünü gören tarafların arkadaşları, iki şahsı birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı.

Dakikalarca süren kavganın büyümesi üzerine Adil T. tekme ve yumruklarla Fatih Karadeniz'e saldırmaya başladı. Karadeniz'in döner bıçağıyla karşılık vermesi üzerine silahını çeken Adil T. gence kurşun yağdırdı. Kavga sonucu Adil T. kendisini uzaklaştıran arkadaşlarıyla kaçarken, karnına kurşun isabet eden 24 yaşındaki genç ise ağır yaralandı.

Gözaltına alınan Adil T. ve arkadaşı Oğuzhan A. (23) ifadeleri alınmak ve sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan adli işlemi yapılan Adil T. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Oğuzhan A. ise ifadesi alındıktan sonra savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. (İHA)