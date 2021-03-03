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Dönerde indirim yapmadığı için vahşice katledilmişti, ismi ölümsüzleştirilecek

Geçtiğimiz haftalarda dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı’nın adı, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki bir sokak ya da parka verilecek.

Güncellenme: 13:16, 03/03/2021
HaberlerGünün İçinden
Dönerde indirim yapmadığı için vahşice katledilmişti, ismi ölümsüzleştirilecek

Şubat ayında çalıştığı dönerci dükkanında vahşice katledilen Kader Balcı'nın ölümü, tüm ülkeyi derinden etkilemişti. Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gerçekleşen olayın ardından, Kapaklı Belediye Meclisi anlamlı bir önergeyi oylamaya sundu.

Meclis tarafından oy birliği ile alınan kararla, 4 çocuk annesi merhume Kader Balcı'nın adının ilçedeki bir sokak ya da parka verilmesi kararlaştırıldı.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde dönerde indirim yapmadığı için aldığı bıçak darbeleri ile yaralanan Kader Balcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cebinde parası olmasına rağmen dönerde indirim talebi reddedildiği için Kader Balcı’yı öldüren zanlı Recep Ö. polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

(İHA)

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Cinayet Çocuk Kadın Meclis Polis Tekirdağ
Yayınlanma Tarihi:12:58,