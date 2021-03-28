Donma tehlikesi geçiren 8 kişi kurtarıldı

Güroymak ilçesine bağlı Gedirpınar köyüne içme suyu sağlayan su şebekesinin arızalanması üzerine, 8 kişi traktörle arızanın olduğu bölgeye doğru yola çıktı.
Köye yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylada olumsuz hava şartları nedeniyle donma tehlikesi geçiren 8 kişi, cep telefonuyla jandarma, AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, araçlarla köye, oradan da 8×8 amfibik paletli aracıyla yaylaya ulaştı. Ekipler, 4 saat sonunda 8 kişiyi donmak üzereyken buldu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 8 kişi, AFAD’a ait 8×8 amfibik paletli araçla köye ulaştırıldı. DHA