Dönüş yaparken kayalıklardan aşağı uçtu

Olay saat 15.00 sıralarında Sarıyer Garipçe Fehim sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde seyir halinde olan sürücü Emre Kurban otomobille “U” dönüş yapmak istedi. Dönüşü alamayan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 70 metreden aşağıya uçtu.

Taklalar atan araç deniz kıyısına yakın bir mesafede ters dönerek durabildi. Olay sonrası sürücü aracın içerisinde mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sürücünün yanına inerek kurtarma çalışmalarına başladı.

70 METREDEN AŞAĞIYA UÇTU

Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından sürücü ekipler tarafından kurtarılarak sedyeyle konuldu. Vatandaşlar ve sağlık ekiplerinin de yardımıyla yaralı sürücü halat yardımıyla yola çıkartıldı. Ambulansa konulan genç ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci kurtarma anları ise kameralara yansıdı. Olayın ardından jandarma ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Kayalıklarda kalan araç ise drone ile havadan görüntülendi. (İHA)