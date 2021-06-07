DTSO Başkanı: Kamu hastaneleri 540 gündür medikal firmalarının alacaklarını ödemiyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kamu hastanelerinin medikal firmaların alacaklarını ödememesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

“MEDİKAL FİRMALARININ KAMUDAN ALACAKLARI 540 GÜNÜ AŞTI”

Kamu hastaneleri tıbbi malzeme ve hizmet alımı yapmalarına rağmen üstlenici medikal firmaları ile yaptıkları sözleşmelerdeki ödeme hükümlerine uyulmadığı ve medikal firmaları ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, şunları belirtti:

* Ülkemizde ve dünyada etkili olan Covid-19 salgını döneminde bile tüm kamu hastanelerin malzeme ve hizmet desteğini devam ettiren sektör artık durma noktasına gelmiş durumdadır.

* Son üç yıl kendi olanaklarıyla malzeme tedarik eden medikal firmaları, bankaların kredi limitlerini askıya almaları ve kredi limitlerini düşürmeleri nedeniyle ürün temin ve tedarikinde zorlanmaktadırlar.

* Medikal firmalarının kamudan alacaklarının vadesi 540 günü (18 Ay) aştı. Geriye dönük ödemeler yapılamadığından daha önce hastaneler alacaklı firmalara alacaklarının yüzde 25'inden feragat etmeleri halinde ödemelerini alabilecekleri belirtilmiştir.

* Kamu hastanelerinin bu tutumlarına karşılık birçok firma çaresiz kalıp feragatı kabul etmelerine rağmen alacaklarını alamamışlardır.

“ÖDEME VADELERİNİN MAKUL SÜREYE ÇEKİLMESİNİ TALEP ETMEKTEYİZ”

* Kamu hastaneleri feragat sürecinden sonra ödeme vadelerini düzeltileceklerini beyan etmelerine rağmen halen hiçbir adım atılmamış.

* Sektör bu belirsizlikle iflasın eşiğine gelmiştir. Hastaneler artık tıbbi malzeme ve hizmet alamaz duruma geldiklerinden hastalar mağdur edilmekte, çok ciddi halk sağlığı sorununu ortaya çıkmaktadır.

* İdarelerin sözleşme hükümlerinde yer alan ödeme vadelere uymadıklarından dolayı malzeme teminindeki sıkıntılar çığ gibi büyümektedir. Tıbbi malzemelerin tümü dövize endeksli olduklarından üstlenici firmaların zararı da her geçen gün artmaya devam etmektedir.

* Sağlık Bakanlığı ödemlerle ilgili vadeyi en son 6 aya çekeceğini belirtmiş olmasına rağmen henüz somut bir adım atılmamış, gerekçe olarak da ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmadığı gösterilmiştir.

* Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçi firmaların bu mağduriyetlerinin giderilmesi için medikal firmalarının 2020 yılından kalan bütün alacaklarının acilen ödenmesi, bundan sonra yapılacak mal ve hizmet alım sözleşmelerine riayet edilerek ödeme vadelerinin makul süreye çekilmesini talep etmekteyiz.