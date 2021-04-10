Duayen gazeteciye veda

Coronavirüs nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İbni Sina Hastanesi’nde önceki gün yaşamını yitiren Metin Türkyılmaz için dün Karşıyaka Mezarlığı'ndan cenaze töreni düzenlendi.

Törene Türkyılmaz'ın ailesinin yanı sıra, yakınları, mesai arkadaşları ve gazeteci meslektaşları katıldı. Türkyılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Coronavirüs tedbirleri nedeniyle cenaze töreni maskeli ve mesafeli şekilde gerçekleştirildi.

Rize’de 1966’da doğan Türkyılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Gazeteciliğe 1990 yılında Anadolu Ajansı’nda (AA) stajyer muhabir olarak başlayan Türkyılmaz, AA'da Ekonomi Haberleri Müdürlüğü de dahil olmak üzere birçok kademede görev aldı.

Türkyılmaz, AA’dan emekli olmasının ardından, danışman olarak başladığı TZOB’da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüttü. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Onur Kurulu Üyesi de olan Türkyılmaz, Ajans Bizim’in kurucuları arasında yer alıyordu.