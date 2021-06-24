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Düdüklü tencereden 184 uyuşturucu hap çıktı

Kastamonu'da, polisin düzenlediği operasyonda, evdeki düdüklü tencere içine gizlenen 184 ecstasy hap ele geçirildi.

Güncellenme: 17:23, 24/06/2021
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Düdüklü tencereden 184 uyuşturucu hap çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Evlerden birinde yapılan aramada, düdüklü tencere içinde 184 ecstasy hap ele geçirildi. Diğer evde yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabi 932 hap, tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA

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