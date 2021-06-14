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Düğün hazırlığındaki gencin şüpheli ölümü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir gündür haber alınamayan Ergin Öztürk (35), terk edilmiş bir evin bahçesinde ense ve şakağından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.  Ergin Öztürk'ün nisan ayında nikah kıydığı Ebru Engin ile 24 Hazirandaki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi. 

Güncellenme: 16:00, 14/06/2021
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Düğün hazırlığındaki gencin şüpheli ölümü

İlçede yaşayan Ergin Öztürk’ten dünden beri haber alamayan yakınları, polis ve jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, bölgede arama çalışması başladı. Aile fertlerinin aramalarında Öztürk, bugün sabah saatlerinde, hareketsiz halde, yerde terk edilmiş evin bahçesinde hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrollerinde, vücudunda ateşli silah yarası olan Ergin Öztürk’ün öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin incelemesinde Öztürk’ün ense ve şakağında mermi girişi tespit edildi. Öztürk’ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Bölgede geniş çaplı inceleme başlatıp, iz takip köpekleri eşliğinde delil arayan ekipler, Öztürk’ün ölümüyle ilgili şüpheli kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.  (DHA)

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