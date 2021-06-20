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Düğün konvoyunda havaya rastgele ateş etti

Ankara'da bir kişi, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda tabancayla havaya rastgele ateş açtı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 00:48, 20/06/2021
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Olay, Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, düğün çıkışı oluşturulan konvoyda bir hafif ticari aracın sürücüsü, hareket halindeyken eline aldığı tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Şahsın rastgele ateş ettiği anlar ise bir başka vatandaşın telefon kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan video, vatandaşlar tarafında tepki toplarken polis de soruşturma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Tabancayla havaya rastgele ateş eden Barış Ö., Yenimahalle Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından Keçiören’deki evinden gözaltına alındı. Barış Ö.’nün, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. DHA

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