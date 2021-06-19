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Düğün konvoyundaki otomobil, park halindeki 3 araca çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düğün konvoyunda bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 3 araca çarptı. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 23:42, 19/06/2021
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Düğün konvoyundaki otomobil, park halindeki 3 araca çarptı: 4 yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Bulvarında meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan 06 DB 1273 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 3 araca çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil  refüjdeki ağaca çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil’e bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içerisinde bulunan yaralılar Serhat Y., Taner Y., Malik Y. ve Ömer E.’ye ilk müdahalede bulundu. Hastanelere götürülen 4 kişi tedavi altına aldı.

Kaza nedeniyle park halinde bulunan araçlar hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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