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Düğünde kavga ettiği husumetlisini öldürdü 

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Yunus G. (25), düğünde kavga ettiği husumetlisi Erdal Canı (41) tüfekle vurarak öldürdü.

Güncellenme: 08:35, 19/07/2021
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Düğünde kavga ettiği husumetlisini öldürdü 

İlçeye bağlı Gümüşlü Mahallesi’nde düğünde karşılaşan, husumetli oldukları ileri sürülen Erdal Can (41) ve Yunus G. (25) arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Düğündeki misafirler müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavganın ardından evine gidip, pompalı tüfeği alarak geri dönen Yunus G., Erdal Cana 5 el ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Erdal Can’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Can’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Gediz Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yunus G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma, olayın daha fazla büyümesi için Gümüşlü Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

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