Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Dükkanda asılı Türk bayrağını söken kişi gözaltına alındı

Aydın Kuşadası'nda polis ekipleri bir işyerinin dışına asılı Türk bayrağını söküp alan kişinin 33 yaşındaki M. Ö. olduğunu kimliğini çevredeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek tespit etti. Ardından M.Ö. gözaltına aldı.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 15:06, 21/04/2021
HaberlerGünün İçinden
Dükkanda asılı Türk bayrağını söken kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nın Alacamescit Mahallesinde telefonla konuşarak yoldan geçen bir kişi, iş yerinin duvarında asılı olan Türk bayrağını söküp aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve bazı basın organlarında “Türk bayrağına çirkin saldırı” şeklinde haber olmasından sonra polis harekete geçti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede zanlının kimliğini belirledi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtilen 33 yaşındaki M. Ö. Polisteki ilk sorgusunda “Bayrağı sevdiğim için aldım” dedi. M. Ö. polisteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi.

İlginizi ÇekebilirTürk bayrağına çirkin saldırıTürk bayrağına çirkin saldırı
aydın Haber Polis saldırı
Yayınlanma Tarihi:14:42,