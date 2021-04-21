Dükkanda asılı Türk bayrağını söken kişi gözaltına alındı

Kuşadası'nın Alacamescit Mahallesinde telefonla konuşarak yoldan geçen bir kişi, iş yerinin duvarında asılı olan Türk bayrağını söküp aldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve bazı basın organlarında “Türk bayrağına çirkin saldırı” şeklinde haber olmasından sonra polis harekete geçti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleyen polis, kısa sürede zanlının kimliğini belirledi. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirtilen 33 yaşındaki M. Ö. Polisteki ilk sorgusunda “Bayrağı sevdiğim için aldım” dedi. M. Ö. polisteki ifadesinden sonra adliyeye sevk edildi.