Dumandan zehirlenen aşçı hayatını kaybetti

Yangın 14 Nisan sabahı saat 02.30 sıralarında Alsancak Mahallesi 1471 Sokak'ta bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın içerisinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, restoranın içerisinde bulunan ve aşçı olarak çalıştığı öğrenilen Özgür Aydoğan, dışarıya çıkarıldı.

ALTI GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Adrese gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydoğan, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilendiği öğrenilen ve hastanede tedavi altına alınan talihsiz adam, altı günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Özgür Aydoğan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)