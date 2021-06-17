Dünyanın en uzun boylu adamı corona aşısı oldu

Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre 2 metre 51 santimlik boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip olan Sultan Kösen, Mardin Devlet Hastanesi’nde oluşturduğu randevu ile korona virüs aşısı oldu.

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