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Dünyanın en uzun boylu adamı corona aşısı oldu

Dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip Sultan Kösen corona virüsü aşısı oldu.

Güncellenme: 21:03, 17/06/2021
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Dünyanın en uzun boylu adamı corona aşısı oldu

Guinnes Rekorlar Kitabı’na göre 2 metre 51 santimlik boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip olan Sultan Kösen, Mardin Devlet Hastanesi’nde oluşturduğu randevu ile korona virüs aşısı oldu.

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