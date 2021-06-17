Dünyanın en uzun boylu adamı corona aşısı oldu

Guinnes Rekorlar Kitabı&#8217;na göre 2 metre 51 santimlik boyu ile dünyanın en uzun boylu adamı unvanına sahip olan Sultan Kösen, Mardin Devlet Hastanesi&#8217;nde oluşturduğu randevu ile korona virüs aşısı oldu.. İlginizi Çekebilir17 Haziran tablosu açıklandı! İşte corona virüsünde son durum. İlginizi ÇekebilirBilim Kurulu sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca&#039;dan kritik açıklamalar. İlginizi ÇekebilirAşı fotoğrafını paylaşan Bakan Koca: Bandı çıkarmayı unutmadınız, değil mi?. aip2('pageStructure', {"pageType":"article","pageCategory":"sozcu-Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","pageIdentifier":6492260}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/dunyanin-en-uzun-boylu-adami-corona-asisi-oldu-6492260');var aip2_pageCategory = "sozcu-Günün İçinden";aip2('newsArticle', {"identifier":6492260,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/dunyanin-en-uzun-boylu-adami-corona-asisi-oldu-6492260/","headline":"Du00fcnyanu0131n en uzun boylu adamu0131 corona au015fu0131su0131 oldu","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcnu00fcn u0130u00e7inden","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2021/06/17/iecrop/uzun1_18073473_16_9_1623952975-880x495.jpg","author":"Murat ARAR","datePublished":"2021-06-17 21:03:03","dateModified":"2021-06-17 21:03:03","info":"{"seo_news":"false"}","wordCount":2238}, 'https://www.sozcu.com.tr/2021/gunun-icinden/dunyanin-en-uzun-boylu-adami-corona-asisi-oldu-6492260/');