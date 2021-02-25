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Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü otomobil ile kendisini durdurmak isteyen polis memuru S.E.'ye çarparak yaraladı.

Güncellenme: 15:42, 25/02/2021
HaberlerGünün İçinden
Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, polise çarptı

Olay, Polatlı ilçesindeki Ankara-Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüsü, otomobiliyle kaçmaya başladı.

Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasından geçen sürücü, kendisini durdurmak için yola çıkan polis memuru S.E.’ye çarptı. S.E. çarpmanın etkisiyle yere düşerek, yaralandı. Yaralı polis, hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise hızını artırıp kaçmaya devam etti.

Polis ekipleri kaçan sürücüyü bir süre sonra yakaladı. Ehliyetinin bulunmadığı belirlenen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

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