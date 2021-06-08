‘Dur’ ihtarına uymayan minibüsten 35 kaçak çıktı

Edinilen bilgiye göre, Muğla Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ekiplerinin Bayır mevkisinde karayolu üzerinde uygulama yaparken, 34 AR 7842 plakalı minibüs şüphe üzerine durdurulmak istendi. Minibüs uygulama noktasında ekiplerin ‘Dur' ihtarına uymayarak kaçtı.

Trafik ekipleri Menteşe ilçesi girişinde bulunan polis uygulama noktasında tedbir alarak minibüsü durdurdu. Minibüs içinde 34 Pakistan uyruklu ve A.C. isimli insan taciri yakalandı.

Yakalanan Pakistan uyruklu şahısların İstanbul'dan Marmaris'e gittikleri, buradan da deniz yolu ile Yunanistan adalarına geçecekleri öğrenildi. Yakalanan 34 Pakistan uyruklu kaçak göçmen Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. İnsan taciri A.C. ise ifadesinin ardından adli makamlara sevk edilecek. (İHA)