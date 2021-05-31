Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle polis aracına çarptı: 1’i polis, 4 yaralı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 14.30 sıralarında Aksaray-Adana kara yolunda şüphe üzerine 06 MKJ 94 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamaca sırasında aracın durdurulması için önünde set oluşturuldu. Otomobil, set oluşturan polis memuru Fatih Aslan (47) yönetimindeki 68 A 5922 plakalı polis aracına arkadan çarptı.

Kazada polis memuru Aslan ile otomobil sürücüsü İbrahim Dağlı (38), yanındaki Sadi Yetiş Şansal (38) ve Kadir Duymaz (38) yaralandı. Dağlı, aracın evrakları eksik olduğu için kaçtığını öne sürdü.

Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA