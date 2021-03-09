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‘Dur’ ihtarına uymayan ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan motosikletin sürücüsü F.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Motosiklette yapılan aramada 130 gram matamfetamin maddesi ele geçilirken, gözaltına alınan F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 21:51, 09/03/2021
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‘Dur’ ihtarına uymayan ve uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesinde meydana geldi. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonrası takibe alınan şüpheli F.K., motosikletle seyir halinde olduğu sırada polis ekiplerince durdurulmak istendi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sonucu kısa sürede yakalanan F.K.’nın üzerinde ve motosikletinde yapılan aramada 130 gram matamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen F.K., çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan tutuklandı. DHA

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