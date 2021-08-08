Durakta bekleyen gencin üzerinden TIR geçti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkan bir TIR, önce yol kenarındaki bir otomobil ve minibüse ardından da refüjdeki ağaçlara çarpıp, otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta bekleyen ve aracın altında kalan 14 yaşındaki Rahmi Erdoğan, hafif yaralı olarak kurtuldu.

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Aydın- Denizli kara yolu, Duacılı Mahallesi yakınlarında, geçen 4 Ağustos’ta, Güven Eroğlu yönetimindeki 45 AFY 828 plakalı TIR kontrolden çıktı. Şoförü uyuduğu sanılan Aydın’dan Denizli yönüne giden TIR, önce yolun sağındaki bekleyen bir otomobil ile yolcu alan bir minibüse ardından da refüjdeki ağaçlara çarpıp, otobüs durağına daldı. Bu sırada durakta bekleyen ve aracın altında kalan Rahmi Erdoğan, kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. TIR’ın üzerine geldiğini fark ettiğini ancak kaçamadığını belirten Erdoğan, kaza anında beline çarpan bir demir parçasıyla yere düştü.

TIR’ın üzerinden atlayarak geçmesinin ardından ayağa kalkan Erdoğan, seke seke yolun karşısındaki yaklaşık 5 metre ilerdeki markete sığındı. Kaza anları yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi. Kazada, otomobil ve minibüsteki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından direksiyon başında uyuduğu sanılan TIR şoförü gözaltına alındı. TIR şoförü, jandarmadaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

‘ÖLÜMDEN MUCİZE ESERİ KURTULDUM’

Kazayla ilgili soruşturma sürerken evinde dinlenen Rahmi Eroğlu, çok korktuğunu bir an öleceği zannettiğini belirtip, “Şehir merkezine gezmeye gitmek için otobüs durağında bekliyordum. TIR’ın otomobil ile minibüse çarptığını ardından da üzerime geldiğini görünce kaçmak istedim. Ancak bir demir belime çarptı yere düştüm. TIR üzerimden geçti. Hemen ayağa kalkıp, karşıdaki markete sığındım. Ölümden mucize eseri kurtuldum. Sadece belime çarpan demir nedeniyle belimde incinme oldu” dedi. (DHA)