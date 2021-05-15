Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde hareket eden traktörü durdurmak isterken altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Güncellenme: 20:45, 15/05/2021
HaberlerGünün İçinden
Durdurmak istediği traktörün altına kalarak hayatını kaybetti

Kaza, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde eşiyle birlikte evinden ayrılan ve ısırgan otu toplamaya giden Enver Emanet (81), eşini bıraktıktan sonra traktörünü park etti.

Traktörün el frenini çekmeyi unutan Emanet, aracının kaymaya başladığını fark edince durdurmak için müdahale etti. Dengesini kaybeden yaşlı adam, traktörünün altında kaldı.

Bölgeden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlenirken jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. İHA

İlginizi ÇekebilirAnkara'da traktör faciası! Ölü ve yaralılar varAnkara'da traktör faciası! Ölü ve yaralılar varİlginizi ÇekebilirDevrilen traktörün altında kalan çiftçi öldüDevrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü