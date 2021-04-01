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Durdurulan kamyonetten cephanelik çıktı

İzmir'in Buca ilçesinde oto yolda seyir halindeyken durdurulan kapalı kasa kamyonette yapılan aramada 60 tabanca ele geçirildi.

Güncellenme: 19:17, 01/04/2021
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Durdurulan kamyonetten cephanelik çıktı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konya’nın Beyşehir ilçesinde üretimi yapılan tabancaların, kentte yasa dışı yollardan satılacağı istihbaratı üzerine harekete geçti.

Plaka tanıma sistemiyle, Konya’dan yola çıkan 06 LB 111 plakalı kamyonetin Isparta, Afyon, Denizli ve Aydın üzerinden İzmir’e geldiği belirlendi. İzmir Otoyolu’nun Buca mevkiinde kamyoneti durduran ekipler, yaptıkları aramada 40’ı 9, 20’si ise 7.65 milimetre olmak üzere toplam 60 tabanca, bunlara ait 60 şarjör, ve 50 fişek ele geçirdi.

SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak, kamyonetteki 2 kişinin yanı sıra, kamyonetle birlikte hareket ettiği belirlenen bir otomobildeki, Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. DHA

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