Düz Cam Üretim Tesisi’ne mahkemeden ikinci ret!

Tekirdağ ili, Marmaraereğlisi ilçesi, Sultanköy Mahallesinde, Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan ve su kaynaklarını tehdit ettiği gerekçesiyle çevrecilerin karşı çıktığı Düz Cam Üretim Tesisi Projesine ikinci kez mahkemeden hayır cevabı verildi.

Düz cam üretim tesisi için daha önce Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri halkın ve çevrecilerin başarısı ile iptal ettirilen proje tekrar yeni planlarla geldi. Mahkeminin ‘ret' kararına rağmen istinafta açılan karşı davaya yine mahkeme ‘hayır' dedi. Marmaraereğlisi halkı ve çevreciler kazandı.

“ÇED OLUMLU KARARINDA HUKUKA UYARILIK BULUNMUYOR”

Bilirkişi raporunda söz konusu arazinin, “Üretim aşamasında yüzey ve yer altı suyuna ihtiyaç bulunduğu ve günlük su tüketiminin de 1900 m3/gün olduğu, Trakya bölgesinin yer altı suları konusunda su fakiri bölge konumunda olduğu, bölgedeki yer altı ve yüzey su rezervlerinin azaldığı, sürdürülebilir seviyenin sınırına yaklaşıldığı, yer altı suyu olanaklarının değerlendirileceği yeterli sayıda düşey elektrik sondajı verilerinin olduğu herhangi bir çalışmanın ÇED raporunda bulunmadığı, zirai açıdan projenin çevreye, insan sağlığına, tarım alanlarına etkisi olacağı, ÇED raporunda belirtilen önlemlerin yeterli olmadığı” görüşleri dikkate alınarak, “ÇED olumlu” kararının hukuka uyarılık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Daha önce ilçede termik santral kurma çabaları başarısız sonuçlanan, Ahmet Nur Çebi’nin aile şirketi olan, Genel Müdürlüğü’nü Orhan Çebi’nin yaptığı Kaptan Demir Çelik End. ve Tic. A.Ş’nin kurmak istediği düz cam üretim tesisi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri tarafından ÇED olumlu raporu verilmişti. Tekirdağ Bölge 1. İdare Mahkemesi kararı bozmuştu.