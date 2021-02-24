Düz yolda takla attı

Kaza saat 13.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Gonca Sokak’ta meydana geldi. F.K, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma sonrasında binanın duvarına çarparak takla attı. Olayı gören vatandaşlar durumu polis,112 sağlık ekipleri ve itfaiye bildirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan ve hafif yaralı olduğu öğrenilen kadın, ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı çevredeki en yakın hastaneye sevk edildi. Çevre sakinlerinden Mehmet Bayındır, “Olay sabah saatlerinde oldu. Sesi duyup dışarı çıktık. Herhalde toplayamamış duvara vurmuş” dedi. Yaklaşık 1 saat kapalı olan sokak otomobilin kaldırılmasıyla trafiğe açıldı. (DHA)