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Düzce’de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce'de aşırı yağış nedeniyle köylerde dereler taştı, bazı köylerde menfezlerin tıkanması sonucu su baskınları meydana geldi. Köyde yaşayan vatandaşlardan Sait Dağtekin, "Düzce sel altında. Allahım sen arabamı koru, evimi koru" dedi.

Güncellenme: 22:34, 21/07/2021
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Düzce’de yoğun yağış nedeniyle dereler taştı, köy yolları ulaşıma kapandı

Düzce’de 4 gündür mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, akşam saatlerinde yerini sağanak yağmura bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle Beyköy beldesine bağlı Uğur köyünde derelerin suları yükseldi.

Köydeki menfezlerin tıkanması sebebiyle dere suları köy yollarına taştı. Suyun beraberinde getirdiği toprak ve taşlar yolları kapladı. Taşkın sırasında derenin yanında bulunan bir ev ve otomobil de taşan sulardan zarar gördü. Su taşkını nedeniyle kapanan köy yolları, bölgeye yönlendirilen iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.

“DÜZCE SEL ALTINDA”

Köyde yaşayan Sait Dağtekin “Hakkınızı helal edin, şu anda Düzce’de sel altındayız. Düzce sel altında. Allahım sen benim arabamı koru, evimi koru. Sen yardım et diyerek” dedi.

Dere sularının şiddetinin azalmasının ardından taşkından etkilenen evini temizleyen Sait Dağtekin, evinin parkelerinin altının su dolduğunu, arabasının farının gelen taşlar nedeniyle kırıldığını söyledi. DHA

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