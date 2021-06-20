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E-5’te otomobil alev alev yandı

İstanbul Küçükçekmece, D-100 kara yolu Ankara istikametinde bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güncellenme: 00:54, 20/06/2021
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D-100 kara yolu Küçükçekmece kesimi Sefaköy mevkii Ankara istikametinde seyreden bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Otomobilden yükselen alevleri gören diğer sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürmeyi başardı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise olay yerinden geçen diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. DHA

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Yayınlanma Tarihi:00:53,