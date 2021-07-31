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E-5’te panelvan minibüs takla attı, trafik durma noktasına geldi

İstanbul Bahçelievler D-100 karayolu Edirne istikametinde bariyerlere çarpan panelvan minibüs takla attı. Kaza sonrasında trafik durma noktasına geldi.

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E-5’te panelvan minibüs takla attı, trafik durma noktasına geldi

Kaza, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu, Bahçelievler mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Görkem Ö. idaresindeki 34 TH 8044 plakalı panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Görkem Örnek’i ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazanın yaşandığı yolda trafik adeta durma noktasına gelirken kaza yapan minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. DHA

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