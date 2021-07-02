Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Edirne’de dolu ve sağanak: Yollar suyla kaplandı

Edirne'de aniden bastıran dolu ve sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Bazı vatandaşlar girdikleri yerlerde mahsur kalırken, araç sürücüleri de ilerlemekte güçlük çekti.

Güncellenme: 21:11, 02/07/2021
HaberlerGünün İçinden
Edirne’de dolu ve sağanak: Yollar suyla kaplandı

Edirne’de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve sağanak kısa sürede etkili oldu. Fırtına ağaçları devirip, bazı elektrik tellerini kopardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kentin birçok kesiminde vatandaşlar girdikleri iş yeri ve binalarda mahsur kaldı.

Suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, polis ekipleri bu cadde ve sokaklara şerit çekerek, ulaşıma kapattı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Ekipler, devrilen ağaçları kaldırırken, suyla kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. DHA

İlginizi ÇekebilirMeteoroloji'den İstanbul için sağanak ve dolu uyarısıMeteoroloji'den İstanbul için sağanak ve dolu uyarısı
Edirne istanbul Kocaeli Meteoroloji Polis Sakarya Yalova