Edirne’de dolu ve sağanak: Yollar suyla kaplandı

Edirne’de saat 19.30 sıralarında aniden bastıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte, şiddetli rüzgarın ardından gelen dolu yağışı ve sağanak kısa sürede etkili oldu. Fırtına ağaçları devirip, bazı elektrik tellerini kopardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığınırken, kentin birçok yerinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Kentin birçok kesiminde vatandaşlar girdikleri iş yeri ve binalarda mahsur kaldı.

Suyla dolan yollarda bazı araçlar mahsur kaldı, polis ekipleri bu cadde ve sokaklara şerit çekerek, ulaşıma kapattı. Polis, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

Ekipler, devrilen ağaçları kaldırırken, suyla kapanan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor. DHA