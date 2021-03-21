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Edirne’de vaka arttı, denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı haftalık corona virüsü haritasında, vaka sayısı yüz binde 200.36 olan Edirne son açıklanan haritada 219.49a yükseldi. En yüksek risk taşıyan iller arasında yer alan Edirne'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bugün polis ekipleri, denetimleri sıklaştırdı.

Güncellenme: 23:15, 21/03/2021
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Edirne’de vaka arttı, denetimler sıklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6-12 Mart haftalık corona virüsü haritasında vaka sayısı ‘çok yüksek risk’ grubunda ‘kırmızı’ renkle gösterilen Edirne’de  200.36, ‘yüksek riskli’ iller arasında ‘turuncu kategoride bulunan Kırklareli’de 137.12, Tekirdağ’da ise 121.64 olarak açıklanmıştı.

Son açıklanan tabloda ise Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’de vaka sayılarının arttığı gözlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından 13-19 Mart tarihleri arasında corona virüsü vaka sayısının her 100 bin kişide Edirne’de 219.49, Kırklareli’de 155.09 ve Tekirdağ’da 168.26’a yükseldiği açıklandı.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Edirne’de bugün ekiplerce denetimler sıklaştırıldı. Kentin belirlenen noktalarında polis ekipleri, trafiğe çıkan araç sürücüleri ile yayalara yönelik tedbirleri artırdı. Mahalleleri de gezen ekipler, kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti. DHA

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