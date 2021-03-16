Edirne’de yapılmak istenen ‘kurşun kırma-yıkama-eleme tesisi’ mühürlendi

Edirne’de kentin içme suyunun sağlandığı içme suyu tesisine 205 metre mesafede, Hasanağa köyünün hemen yanında ve yerleşim alanına 1,5 kilometre mesafede yapılmak istenen ‘Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisine’ çevreciler ve belediye karşı çıktı.

Çevreciler ve belediyenin projenin iptali için başvurusu üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, dün akşam saatlerinde projede ÇED sürecinin iptal edildiğini açıkladı. ÇED sürecinin iptal edilmesinin ardından Edirne Belediyesi ekipleri, tesisi mühürledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Edirne Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 15.03.2021 tarihinde ÇED süreci iptal edilen; şehrimizin İçme Suyu Arıtma Tesisleri’ne 205 metre mesafede bulunan ‘Kurşun Madeni Kırma, Eleme ve Yıkama Tesisi’ 16.03.2021 tarihinde belediyemiz ekipleri tarafından mühürlenmiş ve kaldırılması için süre verilmiştir. Halkımıza önemle duyurulur” denildi. DHA