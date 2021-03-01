Ekmek zammı komisyonda görüşülecek

Kent merkezinde Zonguldak Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu’na ekmeğin 2 TL’ye çıkartılması yönünde değişiklik yapılması talebinde bulundu. 22 Şubat’ta ücret komisyonunca incelenen talep, yeni ekmek fiyat tarifesinin 24 Şubat 2021 tarihinden geçerli olacak şekilde onayladığını açıkladı. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na da gönderildi.

Zonguldak Valiliği makamı da bakanlığın ” 17 Şubat 2021 tarih ve 61482839 sayılı yazısı ile “üretici lehine önemli ölçüde maliyet avantajı sağlanmış olduğu hususu da dikkate alındığında 1 kilogram ekmeğin fiyatının 7.50 TL'nin üzerinde olacak şekilde yeni tarifelerin belirlenmesinin bu aşamada uygun olmadığı değerlendirilmektedir” yazısına rağmen yeni ücret tarifesinin hayata geçmesi üzerine uygulamaya itiraz etti. İtiraza rağmen yeni tarifenin uygulanacağı ifade edilmesi ve fiyatın geri çekilmemesi üzerine Valilik makamınca İtiraz Komisyonu oluşturulmasına karar verildiği açıklandı.

“ESNAFIMIZI DA DİNLEMEK GEREKİR”

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun ise ekmeğe yapılan zammın fırıncı esnafından gelen talep üzerine yapıldığını hatırlattı. Gelişmeler üzerine valilik makamınca itiraz komisyonu kurulacağını hatırlatan Coşkun, 3 Mart 2021 günü İtiraz Komisyonu’nun toplanacağını açıkladı.

Zam gerekçelerinin yer aldığı dokümanları komisyonda sunacaklarını ifade eden Coşkun, “Fırıncı esnafımızdan gelen talep üzerine ilgili meslek odası maliyet artışlarıyla ilgili girişimde bulundu. Biz de geçen ay toplantımızda yönetim kurulu kararından çıkarttık. İlgili mercilere yazılarımızı yazdık. Valilik makamı komisyon kuracağını açıkladı. Elimizde dokümanlarımız var. Komisyon toplantısında sunacağız. Takdir komisyonun. Vatandaş penceresinden baktığınız zaman vatandaşımız haklı. Esnafımız ve fırıncılarımız açısından da bir dinlemek gerekir” dedi.

“MALİYETLERİMİZDE YÜZDE 100 ARTIŞ OLDU”

Üç kuşaktır fırıncılık mesleğini sürdüren Kıvanç Papila, “Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz. Geçen seneden bu zamana kadar bütün üretim maliyetlerimizde yüzde 100’e yakın artışlar oldu. Un fiyatlarında artışlar oldu. Sonuçta bu artışlar da kaçınılmaz oldu. Piyasada her şeye zam geldi. Yılbaşından sonra asgari ücrete zam geldi. Bu sektörün devam edebilmesi için bu zam gerekliydi. Valilik bu konuyla ilgili komisyon oluşturabilir. Piyasayı araştırırlarsa gerekli olduğunu göreceklerdir. Sabit maliyet girdilerimiz var. Aldığımız ürünlerin hepsi zamlandı. Haliyle ekmeğin belirlenen kilo fiyatını geçiyor. Aldığımız ürünlerde artış olmasaydı dolayısıyla artış olmazdı. Vatandaşlardan kimisi gerekliydi diyor. Kimisi de haliyle fazla olduğunu söylüyorlar” diye ifade etti.

Ekmek alan bir vatandaş ise “Ben beldede çalışıyorum. Orada hem gramajı yüksek hem de fiyatı 1.5 TL. Ben iki ekmek alıyorum. Ailesi kalabalık olanlar var. 10-20 ekmek alan var. Şimdiye kadar bu fiyatlar kurtarıyordu da şimdi niye kurtarmıyor” diye konuştu. İHA

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