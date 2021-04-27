Ekrem İmamoğlu’ndan tam kapanma yorumu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını, İETT'de görev yapan 27 kadın şoför ile birlikte yaptı. İmamoğlu'na, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Başkan Danışmanları Ertan Yıldız, Yiğit Duman, İETT Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler ve İETT Metrobüs Daire Başkanı Zeynep Pınar Mutlu eşlik etti.

“KAPANMA KARARI İETT'Yİ DE RAHATLATACAK”

Hükümet tarafından alınan tam kapanma kararıyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

* Ben, kapanma sürecine açıkçası çok sevindim. Daha önce de duyurmuştum, ‘Olması gerekir' diye. Çünkü, iyi günlere kavuşmamız için, bu zor dönemden hızlıca sıyrılmamız lazım. O bakımdan kapanma iyi oldu.

* Bu, belki de en fazla İETT kurumumuzu da rahatlatacak. Bu süreçte en riskli görevi yapan kurumlarımızın başında geliyor İETT. Şoförlerimiz bu konuda çok sıkıntılıydı.

* Bugün burada da kadın şoför çalışanlarımız başta olmak üzere, İETT'nin hem üst yönetimi hem de farklı birimlerde çalışan kadın emekçilerimizle bir arada iftar soframızda olalım ve iftarımızı açalım istedim. Öncelikle, Allah kabul etsin.

“KADIN ÜRETİRSE TOPLUM MUTLU OLUR”

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Evine ekmek götüren, çalışan, üreten kadın oranı ne kadar yüksekse bir toplum o kadar gelişmiş toplum olur. Aksi taktirde, olmaz. Ve bugün ne yazık ki çok düşük oranda.

* Neredeyse, ekonomisi çok daha iyi olan toplumların yarısından daha az oranda kadın çalışanı var; bu olmaz. Hele hele büyük kentlerde hiç olmaz. Bu bağlamda biz, kurumumuzdaki kadın çalışan sayısını özel bir metotla arttırma çabası içindeyiz.

* Sınavlarımızı bile açıklarken, tabiri caizse bir cinsiyet kotası koyuyoruz ve ona göre alımlar yapıyoruz. Bunu da devam ettireceğiz. Çünkü, üzülerek söyleyeyim, kurumumuzun kadın çalışan oranı çok düşük. Hızlıca arttırmamız lazım ki, İstanbul'un gerçek yüzü olabilelim.

* Neticede İstanbul'da 2 insandan birisi, kadın. O zaman, bu çalışan eşitliğini de sağlamalıyız. İşte o zaman zenginleşebiliriz, o zaman refah düzeyi yükselebilir ve o zaman daha iyi bir nesli, ailece, hep birlikte var edebiliriz.

“SİZİ GÖREN KADINLARIN CESARETİ ARTIYORDUR”

“Sizler, şoförlük mesleğini yapan kadınlar olarak daha simgesel bir noktada duruyorsunuz” diyen İmamoğlu, şöyle konuştu:

* Gerçekten, sizi gören kadınların cesareti artıyordur. ‘Evet, yapamaz' denilen birçok mesleği, ‘Ben de yapabilirim' diye insanların umutlanmasını ve cesaretlenmesini sağlıyorsunuz.

* Bugün Türkiye'de eğer kişi başına gelirde düşük seviyedeysek; bunun temelinde gerçekten, yuvalardaki evlerdeki kadınların çalıma oranının düşük olması var. Bunu hep beraber yeneceğiz.

“İYİ Kİ VARSINIZ”

İBB'nin 83 binin biraz üzerinde çalışan sayısına sahip olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Demek ki, bunu aileleri ile çarpsak, 500 bin insanın ekmek yediği bir kurumuz desek yanılmayız. Bu aynı zamanda 16 milyon insana; misafirleriyle beraber, turistiyle beraber anlık belki de ‘20 milyon insana hizmet eden bir kurumun bireyleriz' dediğimizde, ne kadar gururlansak az.

* Yanı sıra, ‘Binlerce yıllık bir kentin daha iyi bir geleceğe yürümesini sağlamak da sorunlu kişileriz' diye düşündüğümüzde sorumluluğumuz bir kat daha artıyor. Onun için hepiniz işinde de başarılar diliyorum.

* Kadın yönetici sayımızın, kadın çalışan sayımızın artmasını diliyorum. Buna da özen gösteren bir belediye başkanınızın olduğunu unutmayın. Her zaman yan yanayız. Sizler, bugün, simgesel olarak bu sofradasınız; ama sizinle iftarımı açarken, inanın ki sanki 83 bin çalışanımla iftar açıyormuşçasına kendimi hem güçlü hem kararlı, aynı zamanda gururlu hissedeceğim. İyi ki varsınız.