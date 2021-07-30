El freni çekilmeden park edilen aracın altında kalan yaşlı kadın öldü

Gaziantep'te, el freni çekilmeden park edilen bir otomobil yokuş aşağı savrularak yaşlı bir kadını altına aldı. Aracın altında kalarak ağır yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının olay sırasında yanında bulunan torununu kurtarmak için canını hiçe saydığı ortaya çıktı.

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Olay, sabah saatlerinde Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Hüseyin Paşa Caddesi üzerindeki yokuşta meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs el frenini çekmeyi unutarak park ettiği aracının başından ayrıldıktan sonra araç yokuş aşağı savrulmaya başladı.

Bu esnada torunuyla markete giden Hüsne Kaplan (72), aniden hareket eden aracı fark edince can havliyle torunu kenara atarken, kendisi ise aracın altında kalmaktan kurtulamadı.

Torununu aracın altında kalmaktan kurtaran talihsiz kadın, el freni çekilmediği için yokuş aşağı kontrolsüz bir şekilde savrulan aracın altında kaldıktan sonra ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Talihsiz kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hüsne Kaplan’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. El frenini çekilmeden park edilen ve yaşlı kadının ölümüne neden olan aracın sürücüsü ise gözaltına alındı. (İHA)