Elazığ TOKİ konutlarında 3 gündür su yok

Elazığ’da 24 Ocak 2020'de meydana gelen deprem sonrasında merkeze bağlı Yemişlik Mahallesi'nde yapılan TOKİ konutlarına 3 gündür su verilmiyor.

EVREN DEMİRDAŞ

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Sivrice merkezli Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında TOKİ tarafından merkeze bağlı Yemişlik Mahallesin’de yapılan TOKİ 1. Etap Konutları’nda 3 gündür sular kesik. TOKİ konutlarından oturan vatandaşlar tüm yetkililere ulaşmalarına rağmen günlerdir sularının gelmediğini kaydetti. TOKİ sakinleri, ‘Bu sıcaklarda bizleri hiç mi düşünmüyorlar?' diyerek yetkililere tepki gösterdi.

“YETKİLİLERİ ARADIK AMA SORUMUZA ÇARE OLMADILAR”

Perşembe gününden bu yana suların gelmediğini belirten TOKİ konutlarında oturan vatandaşlardan Cem Çağatay, “Perşembe gününden bugüne kadar sularımız gelmiyor belediyeyi arıyoruz belediye, ‘Orada herhangi bir sorun yok sularınızın gelmesi lazım' diyor. Ancak 3 gündür evlerimizin suları akmıyor. Birden fazla kez belediyeyi aradık en sonunda bize su depolarının dolması bekleniyor dolunca sularınız gelecek diyorlar hala sularımız gelmedi. Sonrasında Elazığ Valiliğini aradım konutlarımızın da suyun olmadığını söyledim ancak oradan da bir sonuç alamadık. Su arızadaki yetkilileri aradım onlarda ‘Su depoları küçük olmasından dolayı suların olmadığını depoların büyütülmesi gerekiyor' dediler. İnsanlar bu sıcakta 3 gündür su sorunu yaşıyor ve kimse neden sularımızın gelmediğine ve bu sorunun ne zaman çözüleceğine ilişkin net bir bilgi vermiyor. Burada yaklaşık 200'e yakın aile var bu sıcaklarda bu insanları hiç mi düşünmüyorlar? Buradaki insanlar artık sulama hortumlarında evlerine su getirmeye başladı. Bugün de yetkilileri aradık ama sularımızın ne zaman geleceği konusunda hala bir cevap alamadık” diye konuştu.