Elazığ’da 15 bölge bir yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Elazığ Valiliği tarafından Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki on beş ayrı bölgede 1 yıl süreyle özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini açıkladı. Geçici özel güvenlik bölgelerine mülki amirinin izni olmadan giriş çıkışların yasaklandığı kaydedildi.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “19.02.2021 Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki (15) Onbeş ayrı bölge 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır” denildi.

Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin Alacakaya Gortil bölgesi, Alacakaya Herbite, Arıcak Kurşunlu, Arıcak Göresel, Karakoçan Gazdağı Karaboğa Dağları Hattı, Karakoçan Dilektaşı, Karakoçan Akpınar Batısı, Karakoçan Pilavtepe, Karakoçan Koçyiğitler Köyü Batısı, Karakoçan Başak, Karakoçan Velikan Doğusu bölgesi, Karakoçan Çatılı, Palu Akdağ, Palu Haydar, 5 Palu Deştibotan bölgelerinin olduğu bildirildi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ NEDİR?

Özel Güvenlik Bölgeleri kamu ve özel kuruluşlara ait stratejik değeri haiz her türlü yer ve tesislerin dış sınırlarından itibaren en fazla dört yüz metreye kadar geçen noktaların birleştirilmesiyle tespit edilen alanlardır.