Elektrikleri kesilen KEYDER’den çağrı

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği (KEYDER), önce sularının şimdi de elektriklerinin kesildiğini belirterek, “KEYDER’in ışıkları sönmesin” çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin KATDER’den yapılan yazılı açıklamada, “Özel gereksinimli bireylerin bireysel yetenek ve ilgilerini keşfetmelerini sağlayıcı özgürlükçü ve yenilikçi bir ortam ve mekan sunulması, yetenekleri doğrultusunda özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt genelinde yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını gözeten bir dernek olarak 2016 yılında Kapadokya'da kurulmuştur.

KEYDER çatısı altında faaliyet gösteren akademimiz Küçük Prens Akademi, kurulduğu 2016 yılından bugüne 7 bin 500’ün üzerinde özel gereksinimli bireyin ve ailesinin hayatına dokunmuş tamamen gönüllülük esasına dayanan ve kar amacı gütmeden yolculuğuna devam eden bir gönül evidir. 17 bin metrekare alan üzerine kurulu yerleşkemiz, 500 metrekare kapalı atölye sahamız, bilgisayar atölyemiz, at binme sahamız, açık hava tiyatromuz, ekim dikim alanları ile özel gereksinimli bireylere sağladığı katkı ve tamamen ücretsiz sağlanan eğitim modeli ile gösterilen takdir yanısıra, onlarca ödüle layık görülmüştür.” ifadelerine yer verildi.

“Binlerce çocuğumuzun ışıkları söndürüldü”

“Kendi çocuğunun Down Sendromlu doğumunu toplumsal bir görev olarak görerek imkanı olmayan özel gereksinimli bireylerin hizmete erişimi için derneğimizi hayata geçiren, Kurucumuz Hasan Kalcı'nın maddi ve manevi destekleri ile ayakta kalmaya devam eden, yerli yabancı yüzlerce gönüllü eğitmenin hizmet verdiği akademimizde, bu yıllar içerisinde sadece Göreme ve Nevşehir değil, Urfa'dan Konya'ya, Sivas'tan Gaziantep'e ve hatta Kırgızistan'a vararak, ülke sınırlarını aşan bir gönül bağı kurulmuştur.” ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Hem bölgemizde, hem de binlerce km uzaktan gelerek akademimizden faydalanmak isteyen her bir özel gereksinimli bireye kapımız açılmış ve hayatlarına dokunduğumuz her bireyin geleceğine bir ışık, bir umut olmak maksadı ile hiçbir beklenti içerisinde olmadan eğitim, konaklama, rehabilitasyon desteği hizmeti verilmiştir.

Akademimizde son olarak hayata geçirdiğimiz ‘Çocuğunu Keşfet’ projemizle anne ve çocuğun birlikte rehabilitasyon sürecinde olması gerekliliği gündeme getirilmiş ve yine Türkiye de ilk olan bir çalışmaya imza atılarak yüzlerce annenin ve özel gereksinimi bireyin hayatlarına ışık tutulmuştur.

Bugün geldiğimiz noktada, yarına dair umutlarının herkes kadar canlı kalması gereken binlerce özel gereksinimli birey ve ailesinin önce suyu şimdi de elektrikleri kapandı. 2016 yılından bugüne kadar ışığı olmak için gönüllü olduğumuz binlerce özel gereksinimli bireyin, özel eğitimin zorlu şartlarda gerçekleştiği günümüz şartlarında, sosyoekonomik şartları el vermediği için destek alamayan binlerce çocuğumuzun ışıkları söndürüldü.

Şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da ışık olmaya devam edeceğimizi, var gücümüzle bu kutsal emaneti taşıyacağımızı bildirmek isteriz. Her özel gereksinimli bireyin hakkı olan eğitimi alması, erişilebilir hizmetin verilmesi ve annelerin destekçisi olmak için ışığımızı söndürseler de, enerjimizin bitmeyeceğini; yıllar sonra uygulanan bu hiçbir vicdani kalıba sığmayan uygulamayı ise kamuoyu vicdanına bıraktığımızı siz değerli kamuoyu ve binlerce gönüllü KEYDER ailesi ile paylaşmak isteriz.”