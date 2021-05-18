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Elif Ülkü Eroğlu’nu şort giydiği için darp ettiği iddia edilen Mahsun Tatar yeniden gözaltına alındı

Antalya'nın Kepez ilçesinde, 18 yaşındaki Elif Ülkü Eroğlu'na şort giydiği için hakaret edip darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mahsun Tatar (20), yeniden gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:14, 18/05/2021
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Elif Ülkü Eroğlu’nu şort giydiği için darp ettiği iddia edilen Mahsun Tatar yeniden gözaltına alındı

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşları ile sosyal medyada kıyafet tercihi nedeniyle kadına şiddet uygulayan kişinin serbest kaldığı iddialarıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu bildirildi.

Açıklamada, E.Ü.E’nin, ikamet ettiği apartmanın önünde 11 Mayıs’ta komşusu M.T. tarafından darbedildiği ve hakarete maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi olduğu, aynı tarihte M.T’nin ise yaşanan tartışma sonucu E.Ü.E’nin park halindeki aracına tekme vurarak zarar verdiğini iddia ederek şikayetçi olduğu kaydedildi.

Her iki tarafın iddiaları üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma işlemlerinin başlatıldığı vurgulanan açıklamada, “Söz konusu olayla ilgili olarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuş olup tartışmanın komşuluk ilişkilerinden kaynaklandığı ve M.T. ile E.Ü.E. arasında arbede yaşandığı tespit edilmiştir. Ayrıca E.Ü.E’nin aldığı doktor raporunda basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı belirlenmiştir.” ifadesi kullanıldı.

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