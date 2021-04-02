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Elindeki tüfekle terör estirdi

Denizli’de kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine tüfek doğrultan genç, kaçacak yer bulamayınca silahı göğsüne dayadı. Korku dolu anlar yaşatan genç kaçmak istediği sırada etkisiz hale getirildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 08:34, 02/04/2021
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Olay, Merkezefendi ilçesi Zafer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir kişinin elinde tüfek ile yürüdüğünü gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarı yaptığı genç adam, silahı polislere doğrultarak uzaklaşmaya çalıştı.

Takviye isteği üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha sonra bir sokakta etrafı sarılan ve adının Muhammet E. (20) olduğu öğrenilen genç, bu sefer de silahı kendine doğrultu. Çelik yelekli polisler tarafından ablukaya alındığı alandan çıkamayan Muhammet E. ile müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Yaklaşık iki saat süren ikna çabalarına rağmen Muhammet E.'nin elindeki tüfeği bırakmaması üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi. O sırada olay yerine gelen ağabeyi ise kardeşinin yanına gitmek isterken, polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. Olay yerinden uzaklaşmak isteyen Muhammet E., birkaç sokak ileride kıskaca alınarak etkisiz hale getirildi. Zanlının yaklaşık iki ay önce yine bıçakla intihara kalkıştığı öğrenildi. (İHA)

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Yayınlanma Tarihi:08:07,