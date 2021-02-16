Emanet aldığı forkliftin altında can verdi

Olay, mersin merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde bulunan Torunlar Gıda Şirketi’nde meydana geldi. Firmada çalışan 30 yaşındaki Gökhan Süt, yük taşımak için şirketine komşu olan Karaalp Elektrik işletmesinden emanet forklift aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Süt’ün kullandığı forklift D-400 Karayolu Kazanlı kavşağı Adana istikametine geldiğinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Forkliftin altında kalan Süt, olay yerinde feci şekilde can verdi. Süt’ün cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Süt’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşamını yitiren Gökhan Süt’ün forklift kullanma ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.