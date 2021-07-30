Emekli aşçının ölümünde ‘sahte alkol’ şüphesi

Bolu'da, arkadaşlarının haber alamadığı emekli aşçı Mehmet Koday (63), evinde ölü bulundu. Evde, sahte alkol şişelerinin bulunması üzerine Koday'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 10.30 sıralarında, Kültür Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın giriş katındaki dairede yaşayan emekli aşçı Mehmet Koday’a ulaşamayan arkadaşları, komşularına haber verdi. Evin açık penceresinden içeri bakan komşuları, Kodayın yerde çıplak ve hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye gelerek eve giren sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Koday’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin evde yaptıkları incelemede, plastik şişeler içinde sahte alkol bulundu. Kodayın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına götürüldü. Mehmet Koday’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)