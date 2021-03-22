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Emekli çift, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Adana’nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde yaşayan emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

Güncellenme: 18:11, 22/03/2021
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Emekli çift, başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu

Edinilen bilgiye göre olay, Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti.

Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, jandarmaya haber verdi.

ÖLÜ HALDE BULUNDULAR

Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. İHA

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