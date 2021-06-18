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Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı

Kayseri'de emekli öğretmen İsmail Yalçın'ın (65), dengesini kaybederek 3'üncü kattaki evinin balkonundan düşerek ölmesine neden oldukları iddiasıyla tutuklu yargılanan 1'i kadın 4 sanığa ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Güncellenme: 23:32, 18/06/2021
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Emekli öğretmenin balkondan düşerek öldüğü dava sanıklarına ceza yağdı

Olay, geçen yıl 7 Ağustos’ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, emekli öğretmen İsmail Yalçı ile H.K. arsında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı. Balkona doğru yönelen emekli öğretmen İsmail Yalçı, 3’üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası başlatılan soruşturma sonrası, emekli öğretmeninin ölümüne neden oldukları iddiasıyla H.K., B.T. ve Y.D. ile A.Ş. gözaltına alındı. 4 şüpheli, ‘kasten adam öldürme’ ve ‘yağmaya teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar ile ölen emekli öğretmenin şikayetçi yakınları hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan H.K.’yı, ‘bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür hapis, ‘yağmaya teşebbüs etme’ suçundan 9 yıl 9 ay, sanıklardan B.T. ve Y.D. ile A.Ş.’yi ‘yağmaya teşebbüs etme’ suçundan 9’ar yıl 9’ar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. DHA

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