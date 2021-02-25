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Eminönü’ndeki görüntülere ilişkin Fatih Kaymakamlığı’ndan açıklama

Fatih Kaymakamlığı, İstanbul Eminönü'nde Galata Köprüsü üzerinden atlayarak eğlence düzenleyenlere ait paylaşılan görüntülerin geçmiş tarihli olduğunu açıkladı.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 23:13, 25/02/2021
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Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında Suriye uyruklu şahısların corona virüsü tedbirlerine uymayarak Eminönü ilçesinde kendi aralarında eğlence düzenlediği ve Galata Köprüsü üzerinden denize atladıkları şeklinde paylaşım ve haberlere ilişkin Fatih Kaymakamlığı açıklamada bulundu.

“BUGÜNE AİTMİŞ GİBİ LANSE EDİLDİ”

Kaymakamlığın açıklamasında şöyle denildi:

* Bu paylaşımlar ve haberler doğrultusunda yapılan incelemede yayınlanan görüntülerin geçmiş tarihli olduğu, bugüne ait bir görüntüymüş gibi lanse edildiği anlaşılmıştır.

* Emniyet birimlerimiz koronavirüs tedbirlerine uyulması noktasında hassasiyetle çalışmalarını sürdürmekte, uymayanlar hakkında gerekli idari/adli işlemi yapmaktadır.

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