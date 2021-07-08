Emlakçı cinayetinde katil üvey oğul çıktı

Güllübağ Mahallesi’nde emlakçılık yapan İbrahim Aslan, dün iş yerindeyken, uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Aslan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, Aslanın vurulmasıyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisinin, İbrahim Aslanın üvey oğlu Mustafa Demirtaşlı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince adresine baskın yapılan Demirtaşlı, gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİ

Demirtaşlı’nın, emniyetteki sorgusunda, cinayeti borç- alacak nedeniyle işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. Mustafa Demirtaşlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim Aslan’ın cenazesi ise Dağeteği Mahallesi’nde toprağa verildi. (DHA)