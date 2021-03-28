Emlakçıyı öldüren eski uzman çavuş, saklandığı evde yakalandı

Olay, 4 gün önce gece saatlerinde Yenimahalle ilçesini bağlı Pamuklar Mahallesi, Seval Caddesi’nde meydana geldi.

İki grup arasında çıkan kavgada, emlakçı Akın Ç. tabancayla vurularak ağır yaralandı. Akın Ç. ambulansla kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından inceleme başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akın Ç’nin birlikte iş yaptığı eski uzman çavuş Ercan D. tarafından öldürüldüğünü belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Ercan D. ile Akın Ç’nin geçmişte birlikte iş yaptığı, olayın alacak-verecek meselesi nedeniyle yaşandığını tespit edildi. Cinayet şüphelisi Ercan D’nin Keçiören Subayevleri Mahallesi’nde teyzesinin oğluna ait adreste saklandığı belirlendi. Eve düzenlenen operasyonda Ercan D. yakalanarak, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, Ercan D’nin cinayette kullandığı tabanca da ele geçirildi. Öte yandan Ercan D’nin, Akın Ç’nin iş ortağını da öldürmeyi planladığı, polisin bu kişiyi olay sonrası korumaya alması nedeniyle başaramadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ercan D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA

İlginizi Çekebilir Erkek arkadaşı kalbinden vurarak öldürdü